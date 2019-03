’Minder werkdruk bij hoger salaris?’

Als je met een hoger salaris het werk wel aan kan, is het moeilijk uit te leggen dat onder de huidige omstandigheden je bezwijkt onder druk van het werk. Als een der geïnterviewden klaagt dat zij met een salaris voor drie dagen per week werken moeite heeft het einde van de maand te halen lijkt er iets fundamentelers mis.

Plezier in je werk betekent dat je een uurtje extra helemaal niet voelt. Als je als collega’s met elkaar een probleem de baas bent geworden of een mooie prestatie hebt neergezet, ben je toch trots met elkaar en vind je daar voldoening in. Dan zijn de inspanningen vergeten!

Jan Oosterhof, Hellendoorn