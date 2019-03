Brief 1: ’Schaf overbodige administratie af’

Vooral in het huidige leerlingenvolgsysteem moet werkelijk alles worden bijgehouden, zodat veel werktijd moet worden besteed aan vaak overbodige administratieve rompslomp. Ook het begeleiden van veel leerlingen met een zgn. rugzakje, die vroeger in het speciaal onderwijs werden opgevangen, kost de leerkracht veel energie. Vandaar pleit ik voor het grotendeels afschaffen van de vaak overbodige leerlingen administratie en het verlagen van het aantal zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs. Dan is salarisverhoging maar bijzaak.

J. Kluin

