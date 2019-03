’Lof voor politicus’

In het Amsterdamse stadskatern van De Telegraaf een groot interview met Eric van der Burg. De man die maar liefst 32 jaar aaneengesloten de Amsterdamse politiek diende. Raadslid, stadsdeelvoorzitter, waarnemend burgmeester en wethouder. Van der Burg heeft alle verschillende politieke functies op lokaal gebied doorlopen.

Respect voor de VVD’er om zich maar liefst 32 jaar in te zetten voor de plaatselijke politiek, het zijn immers géén dik betaalde banen. Dan is er dus sprake van een drive om iets voor de samenleving te willen betekenen. En nu op naar de Eerste Kamer om zich als een soort van waakhond in te blijven zetten voor onze samenleving. Ze kunnen hun borst nat maken daar, Van der Burg is een begenadigd spreker en debater, uit het blote hoofd, messcherp zonder daar lange pleitnota’s als spiekbriefje bij te gebruiken.

Het vertrek van Eric van der Burg is een groot verlies voor de stad Amsterdam maar een grote aanwinst voor de senaat.

Niels J. Kooijman, Amstelveen