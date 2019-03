’Veel mensen kunnen tandarts niet betalen’

Mondzorg onbereikbaar voor lagere inkomens (Tel. 14/3). Prof. Albert Feilzer ziet geen beleid dat dit gaat veranderen en geeft allerlei redenen waarom de mensen met de lagere inkomens de tandarts mijden.

Een reden wordt echter niet door hem genoemd en dat zijn de tandartskosten. Een behandeling van 20 minuten kost bij de mondhygieniste al meer dan 90 euro en als het klaar is komt de tandarts ook even kijken. In mijn geval nog een minuut, maar er staat wel bijna 22 euro voor op de rekening.

Niet zo gek dat de minst draagkrachtigen met kinderen de tandarts wegens de hoge kosten mijden. Dit is voor deze mensen eenvoudig niet te betalen.

T. Jong, Bovenkarspel