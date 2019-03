’Gaan klagers zelf nooit met het vliegtuig?’

Zelf woon ik mijn hele leven (bijna 60 jaar) in Amstelveen, onder de rook van Schiphol, jaar in jaar uit is Schiphol onstuimig gegroeid. Schiphol, een stad op zich en een hele belangrijke economische factor en niet in de laatste plaats een van de grootste banenmotors van ons land.

Door de jaren heen is vliegen steeds goedkoper geworden en daarmee ook bereikbaar voor de mensen met een smallere beurs. Ja, ook wij ondervinden de geluidshinder, maar maken ook een paar keer per jaar gebruik van de goedkope vliegtickets en vliegen voor een paar tientjes naar Barcelona.

Ik zal ook daarom nooit de telefoon pakken om de klaaglijn van Schiphol te bellen. Ik neem de geluidsoverlast voor lief en blijf een paar keer per jaar inchecken voor slechts paar tientjes net als al die andere honderdduizenden low cost passagiers.

Hoeveel klagers, tegenstemmers, klimaatactivisten maken gebruik van de goedkope airlines? Héél veel, alle vluchten zitten immers keer op keer vol!

Niels J. Kooijman,

Amstelveen