’Groningen was wingewest’

Veel woorden maar geen daden kan men rustig stellen. Groningen is door Den Haag altijd gezien als wingewest! We hadden in onze mooie provincie als ’sjeiks’ kunnen leven. Maar we zijn door schade en schande niets wijzer geworden. Om alle Groningers te compenseren moeten ze vanaf heden alle energienota’s intrekken. Dit zou dan eindelijk een genoegdoening zijn voor onze provincie en lotgenoten! En straks komt er een parlementaire enquête die ook nog eens veel geld gaat kosten! Het is schandalig!

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela