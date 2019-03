’Stop met dat geklaag’

42 jaar geleden, vers van de PABO een baan als onderwijzeres in Zandvoort. De zesde klas met 36 leerlingen uit allerlei windstreken. Franse kinderen van de directie van het Dolfirama en veel kinderen van buitenlandse medewerkers van Holland Casino, kinderen uit het Plantinga kinderhuis enz. enz.

Maar wat had ik te klagen. 26 reëele werkuren, twee gymuren waarin ik werk kon nakijken, en... 13 weken vakantie. Genoten heb ik van mijn baan.

Natuurlijk zullen er meer taken bijgekomen zijn, maar voorlopig hield ik per week ook al 14 uur over omdat het aantal werkuren vet onder het bedrijfsleven lag.

Moedeloos wordt ik van het gezeur van de leerkrachten. Pffff, 1800 netto voor drie dagen werken dus nog meer salaris dan ik nu voor een 36-urige werkweek krijg.

Stop nu eens met dat geklaag en ga aan je werk.

Marion Snoek