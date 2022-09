’Enquête naar mondkapjesdeal’

Overheidsinkopers protesteerden, maar werden gepasseerd door de politieke top waardoor de, voor de zorg afgekeurde, 'troep' van Sywert werd aangeschaft. De onderste steen is door het onderzoek, hetgeen het ministerie maar liefst zes miljoen euro exclusief btw kostte, nog steeds niet naar boven gekomen. Het idee dat een Kamerdebat dat over het rapport gehouden gaat worden alle nog openstaande vragen zal beantwoorden, is wensdenken. Een parlementaire enquête is de enige manier om de hele waarheid boven tafel te krijgen.

Henk Versteeg, Nunspeet