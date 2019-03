Uitslag stelling: ’Klimaatdraai stembusstunt’

Driekwart van de respondenten vindt het wel goed dat de burgers niet meer grotendeels opdraaien voor het behalen van de klimaatdoelen van 2030. Desondanks geloven ze niet dat het kabinet inderdaad het bedrijfsleven meer gaat laten betalen. ,,Rutte is slim”, zo denkt één van hen. ,,Bedrijven zijn al verder met schone technologie dan wij denken, dus ze gaan helemaal niet zoveel bijdragen. Rutte gaat bovendien ter compensatie innovatie-subsidies voor schone technologie in het leven roepen.”

Voor 2030 moet er 49 procent minder CO2 in de atmosfeer zijn dan nu het geval is. Veruit de meesten denken dat tegen die tijd dit doel bij lange na niet gehaald zijn. Iemand vraagt zich af of de cijfers allemaal wel kloppen. ,,Hoe vaak gebeurt het niet dat de voorspellingen niet kloppen met de werkelijke uitkomst? Deugen die rekenmodellen eigenlijk wel? Als het niet transparant is, hoe kunnen ze ons die maatregelen dan opleggen?”

Een meerderheid vindt het wel een slimme zet van Rutte en Wiebes om de burger meer te ontzien bij het oplossen van het klimaatvraagstuk. GroenLinks staat immers op winst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten.Velen denken echter niet dat de VVD garen gaat spinnen bij deze ’klimaatdraai’. Eerder denken ze dat het Forum voor Democratie en GroenLinks met de winst aan de haal zullen gaan. Één van hen: ,,Het kabinet is als de dood dat het de burger op zijn dak krijgt. Straks gaan die allemaal weer gele hesjes dragen en op nieuwkomers zoals FvD stemmen.”

Velen noemen het een ‘verkiezingsstunt’ van Rutte. ,,Niet alleen bedoeld om links, maar ook om rechts de wind uit de zeilen te nemen”, is de visie van één van de respondenten. Een ander denkt dat Rutte op deze manier de coalitie kan redden, omdat deze geen meerderheid meer zal hebben in de Eerste Kamer. Overigens geloven de meesten wel dat de nieuwste kabinetsvoorstellen kunnen rekenen op steun van ‘links’ in de Tweede Kamer. ,,We hebben hiermee gewoon een links kabinet gekregen”, concludeert één van hen. ,,De VVD is een verlengstuk geworden van GroenLinks.” Sommigen vermoeden dat Rutte het met ‘links’ op een akkoordje heeft gegooid in de zogenaamde achterkamertjes.

Echter, de respondenten denken bijna allemaal dat het bedrijfsleven de kosten van de klimaatheffingen gaat doorberekenen aan de consumenten. Één van hen denkt ook dat het betalen van de klimaatkosten ten koste gaat van salarissen van de werknemers. Twee derde denkt verder dat het niet heel goed zal zijn voor de economie als bedrijven meer klimaatkosten moeten gaan betalen. ,,De laatste maakindustrie in ons land wordt zo weggejaagd en de landbouw kan wel stoppen”, zo schetst een doemdenker. Een ander is ositiever. ,,Door deze aanpak worden bedrijven genoodzaakt schone technologie te gebruiken, die we weer kunnen exporteren.”

De meesten zijn wel blij met het afschaffen van de extra belasting op diesel- en benzine-auto’s. Alhoewel, voor veel stemmers is het een kwestie van: eerst zien, dan geloven.