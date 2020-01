’Kijkcijfers zeggen niets, volstrekt achterhaald’

Jan Driessen

„Bedroevend lage kijkcijfers bepalen de huidige talkshowoorlog! Zakt Jinek nog verder weg, en behoudt Op 1 haar voorsprong? Wie wint of verliest er nu in deze moordende kijkcijferrace? De verschillen worden op dagbasis verslagen, alsof het een spannend wereldkampioenschap betreft. Maar dat is zinloos.