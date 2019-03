’Niemand voelt vooruitgang’

Keer op keer blijken de doorrekeningen niet te kloppen en tegen te vallen voor de burger waardoor het koopkrachtplaatje weer wat moet worden bijgesteld. Maar, geen zorgen hoor! We blijven er toch nog op vooruitgaan!?

En dat terwijl er niemand is die dit ook voelt in zijn portemonnee en de voedselbanken het nog nooit zo druk hebben gehad. (Zijn zij nu zo dom of ben ik nu zo slim?) Desondanks blijven ze hier gewoon mee doorgaan alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

En nu is er dan ineens klimaatchaos omdat de doorrekeningen van het CPB geen compleet beeld hebben gegeven van de inkomsteneffecten van het klimaatakkoord. En weer zullen er nieuwe doorrekeningen komen en weer zal het hier en daar een beetje worden bijgesteld en weer zal onze lachende leider het presenteren alsof hij het allemaal zelf heeft bedacht.

Trouwens hoe is het eigenlijk gesteld zijn met de klimaatdoelstellingen in onze Europese buurlanden? Daar horen we nooit iets over of hebben ze daar hun zaakjes beter voor elkaar? In dat geval zouden onze heren politici misschien eens bij hun om advies kunnen gaan vragen.

Rita Spee, Harlingen