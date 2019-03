’Waren het wel allemaal scholieren?’

Al meteen de helft minder dan de eerste keer in Den Haag. Waar al die overige spijbelaars waren, is niet bekend. In elk geval niét in Amsterdam. Ik vraag me trouwens af of het allemaal wel scholieren waren.

Wat ik ervan heb gezien op de tv leek het veel weg te hebben van het stelletje ongeregeld, die we ook vaak terug zien bij andere demonstraties. Onze zogenaamde beroepsdemonstranten, aangevuld met scholieren die toch al niet zo gemotiveerd zijn om naar school te gaan en te werken aan hun toekomst.

De mars eindigde op het Museumplein, waar De Jeugd van Tegenwoordig optrad. Nou, dan weet je het wel. Dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Het zou interessant zijn om eens te onderzoeken wat voor soort jeugd nou precies meedoet aan zo'n klimaatmars.

De uitkomst zou wel eens zeer verrassend kunnen zijn!

Jan Muijs, Tilburg.