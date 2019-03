’Inspectie heeft niets meer te zeggen’

Het was winter. De straten waren bedekt met smeltend sneeuw. Ik moest met mijn 35 kindertjes naar de gymzaal. Niet iedere school had een gymzaal. Het was zeker tien minuten lopen. Ik besloot niet te gaan, omdat ik niet wilde dat de leerlingen de rest van de dag met natte voeten zouden zitten.

Het huis (school) was te klein. Stel dat de inspectie zou komen en ik me niet aan het rooster had gehouden. De school zou de gevolgen ondervinden. Nu klinkt het absurd, die angst. Maar helaas leven we nu in omgekeerde situatie: Niet de inspectie, maar de schoolleiding bepaald de gang van zaken binnen het onderwijs.

Joke van Leeuwen, Amersfoort