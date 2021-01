’Indianen afwezig bij inauguratie’

Geweldig knap, en ik kreeg de indruk dat de man meende wat hij zei. Hij kan er tegenaan, want de problemen in Amerika zijn gigantisch.

In allerlei commentaren werd extra benadrukt hoe bijzonder het is dat de vice-president een vrouw is, en bovendien met een, onder andere, Indiase achtergrond. Dat haar benoeming zo bijzonder wordt gevonden, geeft ondubbelzinnig aan, dat er op het gebied van gelijkheid voor iedereen (ik wil het woord 'ras' liever niet gebruiken) in Amerika nog een wereld te winnen valt.

Wat me ronduit irriteerde was de klodder religie die van het geheel afdroop. Dat kan daar blijkbaar niet anders. Ik kan niet wachten op een president die de eed aflegt zonder het handje op de bijbel maar, zoals in óns parlement, met de tekst ’Dat beloof ik’. Wie ik écht miste bij dit feestje, waren de Indianen. De ooit bijna uitgeroeide, vertrappelde, oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel. Al die van trots overlopende 'Amerikanen' hebben ze kennelijk (weer) over het hoofd gezien.

K.G. Kooijman,

Dordrecht