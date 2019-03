’Rutte heeft Jesse Klaver keihard nodig’

Nu is onze premier echter totaal om en overweegt zelfs een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven middels een CO2-heffing. Dat dit banen gaat kosten is evident, maar nu zijn er opeens hele andere overwegingen.

De verwachte zetelverdeling in de Eerste Kamer na de komende verkiezingen is nu plotseling leidend en daar heeft Rutte GroenLinks keihard nodig. Door dit politieke gedraai van de VVD lijkt Jesse Klaver nu alle troeven in handen te hebben en dat is opmerkelijk als je bewust voor de oppositie hebt gekozen.

Jan Pronk, Beverwijk