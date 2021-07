’Ruimtemiljardairs doen vooral een potje vérplassen’

In dat opzicht zijn de meeste reageerders het eens met sterrenkundige Vincent Icke, die het wedstrijdje naar de ruimte beschreef als ’patsergedrag’. Dat wil niet zeggen dat Icke alleen maar vrienden heeft onder de reageerders, want zijn bijdrage aan de discussie wordt door reageerders ’zuur’ genoemd. Het zij zo gaat in op de inhoud: „Vincent noemt zich hoogleraar. Dan zou hij moeten weten dat we vooruitgang hebben, dankzij dit soort ’patserige’ mensen. De rest komt door de patserige belastingbetaler die Vincent een baan geeft om naar de sterren te mogen kijken.”

Ook Em is maar matig enthousiast over Icke: „Deze man schopt in zijn bijdrage tegen de rijkdom. Hij is een wetenschapper. Hij had beter met feiten kunnen aankomen, bijvoorbeeld in hoeverre de ruimtereis feitelijk milieubelastend zou zijn. Opmerkelijk dat hij dat als wetenschapper niet doet. Eerlijk gezegd kan het niet veel zijn, aangezien het verblijf maar vijftien minuten duurt.”

Tsja, die milieu-effecten van een paraboolvluchtje naar tachtig tot honderd kilometer hoogte, wat vinden we daar nou van? John01 laat dat het liefst aan klimaatvoorvechter Frans Timmermans over: „Mischien kan Timmermans een vluchtje boeken en een kijkje nemen hoe de aarde er in zijn totaal uitziet om zijn klimaatplannen uit te voeren? Je kunt niet de plannen alleen voor Europa uitvoeren, maar dat moet wereldwijd. Het geld dat men uitgeeft aan deze onzin, kan men beter gebruiken om de hongersnood op te lossen. Deze onzinnige reizen zijn alleen weggelegd voor enkele tientallen miljardairs. Maar de wereldellende; daarvan zijn miljoenen de dupe, veroorzaakt door de elite en rijken.”

Amazonbaas en ruimte-ondernemer Jeff Bezos is een hypocriet, vindt Charquin: „Hoe gaan ze de ruimte in? Mag toch hopen dat ze geen fossiele brandstoffen gebruiken. En die Amazon-druiloor onze windmolens opkopen om de uitstoot te compenseren! Wat mij betreft: als je zoveel geld over hebt, doe er dan goeie dingen mee. Het is niet meer van deze tijd om zo met je geld te smijten en te pronken. Ga Afrika redden. Bouw scholen, ziekenhuizen, ga mensen ter plekke opleiden en betalen. Dan heb ik respect! Nu alleen maar walging.”

Ach, zegt Teenentander: „Het zou geen gek idee zijn als er een paar miljard mensen op ruimtereis gingen. Dan krijgen we hier weer een beetje ruimte.”

"In grote delen van de wereld kan de welvaartsgroei niet opboksen tegen het voorplantingsgedrag en bevolkingsexplosies, maar dat kan toch geen reden zijn om onze vooruitgang dan maar stil te leggen!?"

Awkut Hépap ziet vooral financiële mogelijkheden: „Waarom alleen jaloers zijn op patsers? Men moet 200 procent belasting heffen op zo’n ruimtereis en dat geld besteden aan klimaatplannen. De vermogenselite knippert niet met de ogen wanneer ze 750.000 dollar in plaats van 250.000 dollar voor zo’n vlucht moeten betalen.” Daanjaspers denkt ook dat het vermogen van de toprijken beter kan worden gebruikt: „Wrang dat we er niet voor kunnen zorgen dat te veel mensen op deze planeet nog niet het meest basale kunnen krijgen, maar wel duizenden miljarden besteden om andere planeten en dergelijke te verkennen!”

En toch, de problemen op aarde moeten geen reden zijn om niet verder te kijken, betoogt Reconquista10001 in een lange bijdrage: „In grote delen van de wereld kan de welvaartsgroei niet opboksen tegen het voorplantingsgedrag en bevolkingsexplosies, maar dat kan toch geen reden zijn om onze vooruitgang dan maar stil te leggen!? Sterker nog: reden temeer om naar andere planeten te zoeken. Tal van nieuwe technologieën, medische hoogstandjes en innovaties kennen hun oorsprong in de ruimtevaart en hebben een onmisbare plaats ingenomen in onze maatschappij zonder dat we erbij stilstaan. Zo vinden we het vandaag de dag heel normaal dat onze auto zegt welke route we moeten nemen, we elk orgaan in ons lichaam zeer gedetailleerd kunnen zien op een scan of dat we een Tefalpan gebruiken. Zoek voor de grap maar eens op wat we allemaal te danken hebben aan de ruimtevaart en het zal je nog verbazen. Het is misschien wel de belangrijkste vorm van vooruitgang die we hebben en als commerciële ruimtevaart hier een handje bij kan helpen, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen.”

Ton Den Haag ziet dat ook, maar gelooft niet in de rol van de commercie: „Ruimtevaart op zich is goed, veel (medische) experimenten die goed uitpakken, maar ik ben zwaar tegen commerciële vluchten. Dat slaat nergens op en levert totaal geen bijdrage aan de wetenschap.”

En dat, zegt Keeshond, is dus van alle tijden: „Ach, we hebben de aarde al vervuild en nu moet de ruimte eraan geloven. Niets nieuws onder de zon.”