Erg blij met uitlatingen van Wilders

Er zijn zieke geesten zijn die het over een koekje van eigen deeg hebben, terwijl anderen de schuld in de schoenen van politici als Geert Wilders en Thierry Baudet schuiven. Volstrekt belachelijk om zaken die aan de andere kant van de wereld spelen te linken aan onze vaderlandse politiek. Daarom was ik zo blij dat Wilders vrijdagochtend op tv bij Wakker Nederland afstand nam van al het geweld tegen wie dan ook en het opnam voor het vrije woord. Niemand wint bij verharding van standpunten in verkiezingstijd.

Bas Overmars,

Amsterdam