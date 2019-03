’Roekeloos rijden te licht bestraft’

Zijn er dan geen roekeloze verkeersdeelnemers? Maar natuurlijk, meer dan mij lief is, alleen is de definitie zo moeilijk, dat geen rechter er zich kennelijk aan waagt. Toch is het simpel: elke verkeersdeelnemer die onder invloed van drank en/of drugs rijdt, is roekeloos, omdat hij/zij niet kan anticiperen en dat is essentieel voor de veiligheid in het verkeer!

Een wet vol met haarkloverijen over een begrip als roekeloos, moeten we niet willen; weg ermee. De man van het auto-ongeluk in Anna Paulowna zou tenminste voor dood door schuld moeten worden veroordeeld. Daar hebben de verwanten van de slachtoffers recht op!

Hugo Pronk, Amsterdam