Uitslag stelling: ’Huis niet voor speculatie’

Driekwart van de respondenten vindt dat deze regel ook in de rest van Nederland zou moeten worden ingevoerd. Daarbij vindt twee derde dat de zelfwoonplicht er ook voor bestaande woningen moet komen.

Of de plicht valt te handhaven, zijn minder mensen zeker. „Het zou moeten gelden voor in ieder geval woningen onder de 500.000 euro. En voor bestaande woningen zou er een ontheffing moeten gelden voor huizen die langer dan zes maanden niet verkocht zijn.” Een andere stemmer vindt de zelfwoonplicht goed, maar zou graag zien dat ouders die voor hun kinderen vastgoed kopen hiervan uitgezonderd zouden moeten worden."

Opvallend vaak valt in deze stelling over de woonproblematiek in Amsterdam de naam prins Bernhard jr., die in de hoofdstad ca. 500 panden zou bezitten. Een deelnemer vindt dat de prins en andere beleggers zich te veel macht hebben toegeëigend in de vastgoedwereld. ,,Daar komt niemand meer tussen en dat is op den duur onhoudbaar.” Hij oppert dat het goed zou zijn als grote beleggers maximaal vijf panden mogen bezitten in een stad. En een ander valt bij: ,,Een huis is om in te wonen, niet een middel om (snel) rijk mee te worden.”

Een respondent pleit voor de herinvoering van de woonvergunning, waarmee mensen bij aankoop moesten aantonen dat ze economisch gebonden waren aan de gemeente waar ze een huis wilden kopen. ,,Deze regel was om de starters te beschermen en de huisjesmelkers buiten de deur te houden.”

Iets meer dan de helft van de stemmers denkt dat beleggers het met invoering van deze plicht het nakijken gaan hebben. Dat er meer koopwoningen gebouwd moeten worden vindt ook meer dan de helft van de respondenten wenselijk.

Een ander plan van het Amsterdamse college is dat er een maximumprijs komt voor nieuwe koopwoningen. De meesten vinden dat ook wenselijk, zodat middeninkomens in de stad kunnen (blijven) wonen.

Velen zitten er inderdaad op te wachten dat de woningmarkt meer aan banden wordt gelegd. ,,Het plan is uitstekend. Nu nog een manier vinden om te handhaven.” Daar bestaat twijfel over: ,,Nederland is altijd heel goed in plannen maken, maar over handhaving wordt niet nagedacht.” Een andere stemmer denkt dan ook dat Amsterdam zich verkijkt op de hoeveelheid werk die handhaving met zich meebrengt.

Sommigen vinden juist dat de woningmarkt té gereguleerd is. Één van hen: ,,Als je rijk bent, kun je nou eenmaal op betere plekken van Nederland wonen dan wanneer je niet zoveel geld hebt. Laat de overheid huursubsidie en hypotheekrenteaftrek afschaffen, dat zal de woningmarkt weer tot normale proporties terugbrengen.”

Velen vinden bovendien dat lage en hoge inkomens evenveel recht moeten hebben om in het meest gewilde stukje Nederland te kunnen wonen. Sommigen nemen het op voor de twintigers en dertigers in de stad: ,,Voor jongeren is het nu onmogelijk om aan een woning te komen. Ook Amsterdam heeft een nieuwe generatie nodig.”