’Toch teleurstelling als hij niet de knip trekt’

Anne-Marie van Leggelo Ⓒ Eigen foto

„Het is geen must dat een man de rekening betaalt, maar gentleman zijn raakt nooit uit de mode. Dat de heer betaalt en niet de dame, is een eeuwenoude omgangsvorm die tot een jaar of twintig, dertig geleden een nog heel gebruikelijk was. De man kon zo laten zien dat hij in de toekomst voor de vrouw kon zorgen en haar leuk vond. De dame verwachtte ook dat de man betaalde; het was een patroon dat zij niet het initiatief nam.