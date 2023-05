Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De opvolger van olie zit gewoon in de aarde!

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

Vijfentwintig jaar geleden, toen nog niemand het onzalige plan had bedacht om de zeeën vol te plempen met windmolens, boog een man zich midden in het Afrikaanse Mali, in het dorpje Bourakébougou, over een waterput. ‘Shit zeg, droog!’ kon hij nog net denken voordat de vlammen in zijn gezicht sloegen.