De galante heer is op zijn retour

Dus heren, houd er rekening mee dat de vrouwen uit oogpunt van gelijkheid zouden kunnen willen meebetalen in het restaurant. ’Zouden kunnen’, want er zijn er ook die ’ouderwetse’ galanterie zeer waarderen. Wordt het daarmee duidelijker? Nee, welkom in het Nederland van de 21e eeuw…

"Ik vind dat je daar als vrouw niet mutserig over moet gaan doen"

Velen van u vinden dat de uitnodigende partij ook de rekening moet voldoen. Dat zegt bijvoorbeeld V/dveer40: „De emancipatie van de vrouw brengt voordelen maar ook nadelen met zich mee. Er blijven dingen over om te discussiëren, maar over dit onderwerp kan ik kort zijn: nodigt de man een vrouw uit om te dineren in een restaurant dan betaalt hij, gebeurt het omgekeerde dan betaalt zij.”

Was het maar zo simpel. Veel mannen denken er anders over. Zoals Bert_blanco: „Doe mij maar een echte vrouw die de verschillen tussen man en vrouw accepteert en het waardeert wanneer een man galant is.”

Marcel Lamp de Graaf is ook van de ’oude stempel’: „Ik vind het netjes dat de man het betaalt. Mocht de vrouw aangeven dat anders te willen doen dan ga ik daarin mee, maar ik vind het wel ’moeilijk doen’ van de kant van de vrouw.” En dat het oppikken van de rekening meteen inhoudt dat de man daar seksuele diensten voor terug verwacht, wijst deze reageerder naar het land der fabelen: „Wel benadruk ik even dat het toestaan van betalen door de man geen ticket to sex betekent, maar simpelweg galant is, net als stoel aanschuiven, deur open houden en bloemetje mee. Dat soort dingen hoort gewoon op een first date en ik vind dat je daar als vrouw niet mutserig over moet gaan doen.”

Dat laatste vindt Fvanderkleij887 ook: „Het is een hele aparte discussie om het feit dat een man betaalt als ruilhandel te bestempelen. Volgens mij zegt dat meer over de vrouw die dit zo opvat, dan over de man die het gewoon leuk vindt om een vrouw mee uit eten te nemen.”

Vettemossel durft die stelling niet aan: „Vaak denken vrouwen dat je er iets voor terug wil!” En dames: dat is dus vaak niet het geval! DianaJ79 weet dat in ieder geval: „Het is lief als de man betaalt. Ik heb daar geen moeite mee. Over ’t algemeen verdient de man ook meer... en ik zie het niet als ’ruilhandel’.”

Geloof het of niet: een flink deel van de mannen vindt het prima als de vrouw betaalt. Rpjmsteegh365 bijvoorbeeld: „Vrouwen willen toch geëmancipeerd zijn, ze willen toch gelijke rechten? Wat mij betreft is het helemaal terecht dat ze dit willen, maar daar horen dan ook de lasten bij. Laat ze dus dan ook maar eens de rekening betalen.”

Velen van u vinden het huidige tijdperk, waarin je maar moet raden wat de ander vindt van wat jij doet, maar ingewikkeld. Foghat1951 is zo iemand: „In wat voor een geweldige tijd leven wij toch? Achterdocht, wantrouwen en al wat meer. Tegenwoordig moet je een cursus psychologie hebben gevolgd om maar een vriend, vriendin, man of vrouw uit te nodigen voor een avondje uit of gewoon een etentje.„

"De man betaalt en wil de vrouw delen, dan is dat prima"

Petertje01 heeft zo zijn eigen methodes: „Als ik iemand mee uit eten vraag, betaal ik! Maar op date vind ik het wel zo aardig en galant om te betalen, zéker de eerste keer. Voor mij is dat net zo normaal als de deur van de auto voor haar opendoen bij het instappen. Of wanneer je samen op de fiets bent, zet je de dame thuis af. Ik krijg dan ook verbaasde reacties soms. Vrouwen zijn dat niet meer gewend in Nederland en sommigen zijn helaas doorgeslagen geëmancipeerd en willen écht niet galant behandeld worden.”

Act-by-gerda972 heeft het ook uitgeknobbeld: „Leuk als de man aanbiedt te betalen, nog leuker als de vrouw dan aanbiedt de rekening te delen (handig als zij een volgende date niet ziet zitten). Is het voor herhaling vatbaar, dan kan zij aanbieden de volgende keer (hint) te betalen.”

En… we kunnen ook ervoor kiezen er geen probleem van te maken. Zoals Cheung512 zegt: „Wat een gedoe! De man betaalt en wil de vrouw delen, dan is dat prima.” En dat vindt Lisa Lovely eigenlijk ook: „Doel van een date is toch dat je iemand vindt die je maatje kan zijn... Als een rekening daar al tussen kan komen, dan wordt de rest waarschijnlijk ook niks. Toch!?”

Kortom, we gaan er niet uit komen met zijn allen. Maar voor de horeca is het goed nieuws: we willen immers allemaal wel betalen!