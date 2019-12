Donald Trump en China winnaars van de Brexit, Nederland verliezer

Zijn politieke rivalen Jeremy Corbyn en Jo Swinson zijn totaal vernederd, en hij heeft een meerderheid in het Lagerhuis die sinds partij-icoon Margareth Thatcher niet meer is voorgekomen. Hij lijkt altijd al op een wat verlegen manier met zichzelf ingenomen, maar nu kan Boris Johnson voorlopig niet stuk. De man die volgens veel van zijn critici geen campagne kan voeren, is de absolute winnaar van de Britse verkiezingen. En met hem nog een paar anderen, ook buiten het nu Conservatieve rijk van Boris.