Coalitie vergaarbak van ’Tegenpartijen’

Wie herinnert zich nog de hilarische sketches van Van Kooten & De Bie over ’De Tegenpartij’? Een politieke partij opgericht door hun typetjes Jacobse en Van Es met de legendarische slogan ’Met z’n allen, voor ons eigen’. Geweldig vond ik het. Zoals zo vaak hadden Van Kooten & De Bie ook hier weer een vooruitziende blik, want terwijl wij nu een coalitie hebben van vier partijen, blijken er bij ieder standpunt of voorstel altijd weer twee of drie partijen van ’De Tegenpartij’ te zijn, waardoor er uiteindelijk niets gebeurt.