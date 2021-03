’Burgers dupe van crisis’

Hoe raar is het dat in tijden van overvloed forse bezuinigingen worden doorgevoerd en juist nu er een groeiende overheidsschuld is, staan er enorme verhogingen van uitgaven, beloftes voor meer geld voor de zorg, voor onderwijs in de partijprogramma’s. Dat klinkt mooi, geld lenen is gratis. Maar dat blijft niet zo. Er wordt een enorme schulden luchtbel gecreëerd, die ooit doorgeprikt gaat worden.

De last wordt deels bij volgende generaties gelegd en deels door belastingverhogingen voor het bedrijfsleven. Ook dat klinkt mooi, maar het bedrijfsleven rekent die hogere kosten gewoon door aan de klant, dus aan ons, de burger is uiteindelijk de klos en dat gaat nog heel lang duren.

M. Roosenboom, Den Haag