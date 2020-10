’Altijd boetes uitdelen bij illegaal feest’

In Zuthphen dit weekend een illegaal feest. Tientallen jongeren werden beboet. In ’s Gravenzande hetzelfde verhaal, maar daar komen jongeren er weer mee weg met slechts een waarschuwing...

Het gedrag van deze jongeren is een dikke middelvinger naar allen die keihard hun best doen zich wel aan de regels te houden en naar het zorgpersoneel. Het is verwend, asociaal, gezagsondermijnend, kinderlijk gedrag.

Waar het minderjarige jongeren betreft, zouden ook hun ouders erop moeten worden aangesproken. Een boete met nog een taakstraf erbij voor die jongelui zou ik zeggen. Er is genoeg werk in de kassen en op het land. Het ergste is nog dat deze jongeren hiermee een ’self fulfilling prophecy’ creëren. Al hun bijbaantjes gaan er als eerste aan en straks moeten hun opleidingen weer tijdelijk in lockdown omdat de ziekenhuizen overstromen. Ik benijd de leerkrachten op middelbare scholen en hoger niet, die mijns inziens flinke risico’s lopen door dit gedrag van hun leerlingen in de vrije tijd. Dan helpt het niet als dit gedrag door gebrek aan handhaving niet wordt bijgestuurd.

Brigitte Brinkel, Soest