Kraken is verboden in Nederland, uitgeprocedeerde asielzoekers overtreden twee keer de wet: ze kraken; dat is verboden en ze verblijven hier illegaal, dat is ook verboden. Dus uitvoeren die wet en ze linea recta terugsturen.

En daarnaast dient de overheid te zorgen dat de ondernemer direct zijn pand terug krijgt en de aangerichte schade vergoed krijgt. Optreden, en niet pappen en nathouden.

Mevr. Brugman, Lelystad