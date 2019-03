Brief 2 ’Eén Europa is een gotspe’

De VVD wilt dat het UWV er bovenop gaat zitten en beter controleert. Hoe kun je dit van het UWV verwachten? Die hebben alleen in Nederland al hun zaken niet op orde. Laat staan dat ze de zaken in Polen moeten controleren. Het overlaten in deze aan de Polen zelf, wordt waarschijnlijk nog een veel groter fiasco.

De EU werkt nog meer tegen, want die willen de regeling zelfs uitbreiden. Eén Europa is dan ook opnieuw een gotspe.

P. Cammaart

