Brief 3 ’Nederland is immer uitbetalende fruitmachine’

Opnieuw zijn het voornamelijk Polen die misbruik maken van de ww. Het lijkt wel of je als allochtoon of arbeidsmigrant in Nederland een streepje voor hebt. Als autochtone Nederlander van 63 jaar word ik door het UWV als kansloze werkzoekende achter de vodden gezeten en wordt elk werk passend geacht.

Ik moet allerlei workshops volgen, solliciteren op wensbanen zonder daarvoor werkervaring en opleiding te hebben en zal zelfs magazijnwerk moeten accepteren. Daarvoor heb ik dan, als modale werknemer, 42 jaar mijn bijdrage aan de maatschappij geleverd! Nee, je kunt beter allochtoon/werkmigrant zijn.

Dan kun je, zelfs ongestraft frauduleus, aanspraak maken op allerlei toeslagen en uitkeringen. Kans op vervolging is nihil. Nederland en in het bijzonder het UWV, is voor deze mensen een immer uitbetalende fruitmachine. De autochtone Nederlander lijkt daarbij wel een schlemiel.

Die kan een leven lang, met een steeds verder oprekkende pensioenleeftijd, zich uit de naad werken en als hij de pech heeft niet meer te kunnen werken, wordt hem bij een afbouwende ww-periode het leven zo zuur mogelijk gemaakt en na de ww zoekt hij het maar uit.

Rob Vermeulen, Gouda

