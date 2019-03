’We zijn van het padje af’

Even in Nederland werken en daarna drie maanden vakantie vieren in eigen land uit onze ww-pot die voor onze mensen is bedoeld. EU wil dit naar zes maanden optrekken, gesteund door de arme landen die hier een enorm verdienmodel inzien.

Rob Jetten wil er nog eens 50.000 mensen uit Polen binnen halen. We zijn al van het padje af met het klimaat en de volgende misser dient zich alweer aan.

Cees Koopman, Breda