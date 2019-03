’Besparen door collectief tegen kostprijs’

Mijn gezond boeren verstand zegt mij, ga voor collectief tegen kostprijs. Waarom hoor of lees ik hier niets over? Er wordt geroepen dat de burger niet abstract kan denken en zou daarom ontkennen dat er een energieprobleem is. Men moet begrijpen dat dit veel geld gaat kosten, zegt men.

Volgens mij begrijpt iedereen dit heel goed. Maar waarom niet alle krachten bundelen in een nieuw op te richten Nationale Stichting en daarbinnen eerst een degelijke studie van de oplossingen maken? Vervolgens de fabricage van alle onderdelen die nodig zijn voor deze energietransitie in eigen productie uit laten voeren.

Levering tegen kostprijs wordt dan mogelijk en op deze wijze zal al gauw 50% van de kosten bespaard kunnen worden. Een win-winsituatie, waarbij de kosten per huishouden zullen dalen tot eerder EUR 5.000,- .

Laten wij toch met elkaar inzien dat bij een transitie als deze geen commercieel gewin mogelijk moet zijn.

Wie gaat dit oppakken?

Ed Rubbens