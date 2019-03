’Het beste van twee werelden’

Ze is in Mexico geboren, heeft er drie jaar gewoond en is dan naar Nederland gekomen. Dat zou een duidelijk antwoord moeten geven, ware het niet dat we vaak terug zijn geweest voor familiebezoek en vakanties en haar hebben laten proeven van de Mexicaanse cultuur, waar we nog altijd heimwee naar hebben.

Is het een ideaalbeeld wat in ons hoofd zit? Waarschijnlijk wel, we waren bezoekers geworden zonder last van werkeloosheid, een slecht sociaal vangnet, moordaanslagen door drugsbendes, luchtverontreiniging en een overvolle stad.

Ze is in het veilige Nederland opgegroeid, waar ze op de fiets naar school kon, een studiebeurs had en onbekommerd met vrienden in de stad kon afspreken. Ze kon in alle vrijheid haar leven in richten in dit prachtige land. Toch kriebelt het bij haar ook... Ze zal haar Mexicaanse roots altijd respecteren.

Toen ze die vraag weer kreeg gaf ze het best mogelijke antwoord: ik heb een vaderland én een moederland en ze zijn me allebei even lief.

K.D. Rico