’Vliegtaks is slechts extra belastingmaatregel’

De regering wil een vliegtaks invoeren om vliegen te ontmoedigen en daardoor minder groei bewerkstelligen. Dit is dus niet waar! De beste manier om vliegen te beperken (als men dat echt zou willen) is om de slots/vliegbewegingen op Schiphol te bevriezen. Hierdoor komen minder stoelen beschikbaar waardoor (t.g.v. schaarste) ticketprijzen stijgen. In dit geval is er minder emissie plus duurdere tickets wat precies het beoogde effect levert!

In dit geval gaan de extra inkomsten naar de airlines en niet de schatkist. Maar dit pakt wel het probleem aan! De regering wil het vliegen helemaal niet beperken; de opening Lelystad Aitport is het levende bewijs. Ze willen extra inkomen genereren met de vliegtaks die dus niets met ontmoedigen c.q. beperken van vliegbewegingen te maken heeft.

Meer dan 70 procent van de gebruikers van Schiphol zijn transit/transfer pax die de vertekhal niet uitkomen en hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Meer groei is meer transit/transfer pax. Extra banen op Schiphol levert dit nauwelijks op.

De moraal van dit verhaal: De vliegtaks is niets anders dan een extra belasting maatregel

Saillant detail is dat onze nationale reiscoryfee Floortje Dessing op het ene net verteld dat ze alleen nog wil vliegen om ons de wereld te laten zien, terwijl tegelijktijdig op het andere publieke net een door o.a. de airlines en touroperators gesponsord reisprogramma wordt vertoont compleet met lage ticketprijzen en hotelovernachtingen.

Dit lijkt toch wel heel erg op stemmingsmakerij...

Alex van Elk