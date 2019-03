’Laat u niet opjutten!’

In Nieuw-Zeeland is één mens verantwoordelijk voor de uitvoering, maar wie zit achter dit mens waardoor hij tot gruwleijke daden wordt gedreven. Moet degene die aangezet heeft tot ook niet voor het gerecht verschijnen als aanstichter en veroordeeld worden?

Achter iedere aanslag zit niet alleen de uitvoeder, maar ook een in de handen wrijvende opruier, die op zijn beurt ook alle andere over en weer aanslagen gebruikt in zijn speeches om de aanhangers nog meer te overtuigen. Althans, om te proberen bij de aanhang nog meer haat op te roepen.

Neem Amerika. Daar laat men een muur bouwen om alle illegalen buiten te houden. Maar in Amerika zijn alle massa schietpartijen nog steeds uitgevoerd door blanke Amerikanen die een privéprobleem hebben en vaak geen politiek probleem.

Dit wordt echter wel gebruikt als argument om de muur te bouwen. In Rusland wijst men naar het westen. En in de Islamitische landen wordt gesproken over dood aan de ongelovigen. Wat zijn trouwens ongelovigen?

Het eindigt altijd in een tragedie en verdriet bij nabestaanden en men slaat op de vlucht om aan terreur te ontsnappen. Aan terreur komt geen einde zolang men zich op laat jutten.

Barbara van Wegen