Uitslag stelling: ’Referendum over Rutte III’

’Het is met de Provinciale Staten-verkiezingen altijd zo dat de landelijke politici de aandacht opeisen. ze zouden daar wat aan moeten doen,” moppert een deelnemer. Een enkeling vindt het sowieso geen probleem: : „Dat is niet erg, want praktisch niemand kent de leden van de Provinciale Staten.” Maar veel respondenten snappen het wel dat fractieleiders van de grote landelijke partijen, en vooral die van de coalitiepartijen, op de voorgrond treden tijdens deze verkiezingscampagne. „Het gaat nu voor 90 procent over de samenstelling en de meerderheid in de Eerste Kamer”, verklaart één van hen. En een criticaster van Rutte III merkt op: „De verkiezing voor de Provinciale Staten staan in de schaduw van die voor de indirecte verkiezing van de Eerste Kamer. De burger heeft daarmee invloed om het op punten ridicule overheidsbeleid deels een halt toe te roepen.” En een geestverwant valt bij: „Statenverkiezingen en lokale kwesties doen er nu niet toe. Dit is voor de kiezer een uitgelezen kans het aantal coalitiezetels in de Eerste Kamer te minimaliseren.”

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vrezen stemmenverlies en proberen tijdens de campagne dit nog te keren, klinkt het in veel reacties. De meesten verwachten wel dat de coalitiepartijen flink zullen inleveren bij de stembusgang morgen. Zo schrijft één van hen: „Niet alleen Ruttes VVD zal verliezen, maar ook de andere regeringspartijen.” De uitslag van de Statenverkiezingen zijn in die zin ook een graadmeter voor de populariteit van dit kabinet. Of, zoals een respondent het omschrijft: „Door onverstandig beleid van Rutte III zijn de Provinciale Staten-verkiezingen een referendum over Rutte III geworden.”

Mochten de coalitiepartijen een forse nederlaag lijden, dan leidt dat tot verandering van de samenstelling van de Eerste Kamer. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU heeft nu een nipte meerderheid van 38 (van de 75) zetels de senaat. Maar de leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei aanstaande de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Deze indirecte verkiezingen kunnen dus een aardverschuiving teweeg brengen in het politieke landschap, waarbij bijvoorbeeld nieuwkomer Forum voor Democratie kan profiteren van de grote onvrede over het regeringsbeleid. De meesten verwachten dan ook dat het regeren voor premier Rutte en zijn coalitie lastiger zal worden bij fors verlies.

Velen zien in dat de Eerste Kamer de laatste jaren aan invloed en macht heeft gewonnen door de wankele coalities; de laatste twee kabinetten Rutte steunen niet op een grote meerderheid in de Kamers. Deze politieke ontwikkeling zit velen dwars en sommigen willen graag het staatsbestel wijzigen op dit vlak. Zo zou de meerderheid (60 procent) graag zien dat de kiezers de leden van de Eerste Kamer rechtstreeks kunnen kiezen. Een andere mogelijkheid, waar de helft van de deelnemers voorstander van is, is de senaat laten vervangen door een politiek onafhankelijk controlerend orgaan, die de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer toetst.