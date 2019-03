’Trots op onze samenleving’

De andere is echter, dat wij als land aan elkaar hebben getoond, dat als zich een calamiteit van deze omvang voordoet, wij er als samenleving zijn. De hulpdiensten komen razendsnel in actie. Er is een goede coördinatie is tussen de diverse diensten. De politiek reageert eensgezind. Burgermeesters pakken hun rol. Het publiek volgt zonder morren de aanwijzingen van de autoriteiten op en de hoofdverdachte wordt binnen een aantal uren aangehouden. Zo is Nederland dus ook. Daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Henk Veugelers, Woudenberg