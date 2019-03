’Pensioen op 66 jaar met zwaar beroep’

En zo zijn er meer zware beroepen te bedenken. Die zogenoemde top van de vergrijzing veroorzaakt door de babyboomers geboren na de tweede wereldoorlog is over een paar jaar bereikt.

Dus de angst bij de politiek dat het in de toekomst onbetaalbaar wordt is klinkklare onzin en bangmakerij. Met 66 jaar op pensioen is een redelijke voorstel van de vakbonden en ook in de toekomst goed betaalbaar. Een mens heeft tenslotte het recht om na een arbeidzaam bestaan nog een beetje te genieten van het leven.Tot slot, niet iedereen wordt helaas door ziekte en gebrek oud en versleten!

Kor Bonthuis, Appingedam