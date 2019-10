’Versobering geldt niet voor senaat’

Opvallend dat deze beslissing is genomen door het bestuur van de senaat zelf, een frisse kijk van buiten de Eerste Kamer had wellicht tot een heel ander standpunt geleid. De senatoren gaan dus vrolijk verder met het maken van reisjes die dus volledig worden betaald met belastinggeld. De versobering laten de dames en heren senatoren graag aan het klootjesvolk over.

Jan Pronk, Beverwijk