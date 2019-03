’Verdeling vluchten en transittaks’

Zeventig procent van de passagiers stapt over op Schiphol namelijk. Verdeel die charters over Lelystad, Maastricht en Groningen omdat Eindhoven en Rotterdam ook aardig vol zitten. En maak het nu eens wat aantrekkelijker om met de trein binnen 500 km te reizen. En vooral goedkoper, want het kost gewoon drie keer meer om met de trein naar bijv. Parijs of Londen te gaan in plaats van met het vliegtuig.

Je krijgt toch niemand uit een vliegtuig, mits je een erg goed alternatief hebt. Iedereen wil op vakantie, weekendjes weg en internetspullen uit China. Dus minder gevlogen gaat er nooit worden. Verdeling is dus de oplossing samen met een transittaks die dit deels moet gaan betalen. Dat tientje meer merkt een buitenlandse transitpassagier toch niet op zijn ticket.

Marc Struik, Reeuwijk