Veiligheid gaat voor privacy

De aanslag in Nieuw-Zeeland leek zo ver weg, maar opeens vindt ook in onze samenleving een moordpartij plaats. Wij vinden het al bijna gewoon dat Wilders, diverse burgemeesters en misdaadjournalisten 24/7 bewaakt moeten worden. Maar nu onze samenleving is opgeschrikt door een mogelijke terreurdaad, is dat voor velen een ’wake up-call’, denkt Niels J. Kooijman.