Brief 3 ’D66 wil drugs legaliseren’

Daarmee bedoelt men natuurlijk gelegaliseerd. Want de arme gebruikers ’moeten’ nu bijvoorbeeld ongecontroleerde pillen gebruiken. Ik zou niet weten van wie ze dat moeten. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk om drugs uit de criminele sfeer te halen. Niet dat je daar veel mee opschiet want zelfs D66-leider Rob Jetten zal toch niet denken dat de huidige drugscriminelen dan ineens een eerzaam beroep als loodgieter of bankmedewerker zullen kiezen. Nee, die zoeken hun verdienmodel wel weer in andere criminaliteit.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede

