’Wie fluit De Jonge eens terug?’

Binnenland

Kabinet stuurt tegen wens Kamer in toch afvaardiging naar WK in Qatar

De regering stuurt een afvaardiging naar het WK voetbal in Qatar. Het is nog niet bekend of dat een minister, premier Rutte of koning Willem-Alexander is. Het kabinet negeert hoe dan ook de wens van de Tweede Kamer om helemaal niemand naar Qatar te sturen.