’Het beste van drie werelden’

Haar voorouders kwamen ook uit China naar Indonesië, en zij is net als ik in Indonesië was geboren. Het verschil is: Haar moeder heeft ooit de Nederlandse nationaliteit. Toen werd haar moeder opnieuw Nederlander en de hele familie inclusief mijn vrouw ook. Ik ben in 1993 op eigen wil genaturaliseerd tot de Nederlander, mijn Indonesische nationaliteit heb ik bewust afgestoten. Geen sprake van de omstreden dubbele nationaliteit dus. Onze twee zonen zijn in Nederland geboren, zij hebben allebei alleen de Nederlandse nationaliteit. Op de eventuele vraag of ik een Chinees, een Indonesiër of een Nederlander ben, beantwoord ik zeker met: Ik ben een Nederlander, met Chinese en Indonesische sauzen.

Danny Lim, Wassenaar