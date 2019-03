’Armoede grijpt om zich heen’

De dagbladen slaan bijna geen dag meer over of ze schrijven over de financiële stress die maandelijks terugkeert bij veel gezinnen, alleenstaanden, ouderen en gehandicapten die nog zelfstandig graag willen blijven wonen.

De armoede in Nederland stijgt gestaag, terwijl dat vaak wordt ontkend. Dit kabinet zou alle zeilen bij moeten zetten om de belastingen drastisch te verlagen, zodat deze mensen meer lucht krijgen en ondanks dat zij werken het hoofd boven water kunnen houden.

Gezinnen met kinderen moeten plezier kunnen beleven en niet alleen werken en nog eens werken, zonder dat er iets leuks gedaan kan worden.

De belastingen zijn moordend voor de gemiddelde burger, premies van pensioenfondsen moeten ook aan banden, de burger moet zelf kunnen bepalen hoe hij via een spaardeposito zorgt voor de oude dag.

De overheid dwingt burgers het salaris dat binnenkomt grotendeels weer in de staatskas terug te laten vloeien. Er zal grote onrust ontstaan, waarbij opstand en stakingen aan de orde van de dag zullen zijn.

Mensen staat het water tot de lippen en gaan vreemde capriolen uithalen om de dans van armoede te ontspringen.

Jan Wolters, Emmen