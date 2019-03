’Ergernis over getalm bij CBR’

Ik stoor mij ook aan de uitlatingen: ’het is zo druk, we kunnen het niet aan’. Ik heb een voorstel voor het CBR: Begin gewoon om 07.00 uur op maandagmorgen om en stop om 23.00 uur. En dat een maand lang in ploegendienst. Ik denk dat ze dan heel ver zijn opgeschoten en men dan geen drie of vier maanden hoeft te wachten op een nieuw rijbewijs. Succes.

Ria Rolevink