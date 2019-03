Uitslag Stelling: Aanslag weegt mee in stem

Een krappe meerderheid vindt het goed dat na de verschrikkelijke schietpartij de campagne voor verkiezingen op een laag pitje is gezet. Een stemmer merkt op dat stilzetten van het de campagne ook een vorm is van campagnevoeren. Een andere: „Goed dat dat is gebeurd, als dat is uit respect voor de slachtoffers.” Een stemmer noemt het hypocriet van de Haagse politici dat ze de campagne tijdelijk hebben onderbroken. „Die verkiezingen gaan helemaal niet om hen, maar om de Provinciale Staten.”

Bijna iedereen vindt het overigens wel goed dat de verkiezingen gewoon doorgaan na de gebeurtenissen van maandag. „We moeten ons hierdoor niet uit het veld laten slaan”, zo vat een van hen veel reacties samen.

Wat opvalt is dat meer dan de helft van de respondenten denkt dat de aanslag in Utrecht de uitslag van de verkiezingen zal gaan beïnvloeden. „Dit lijkt koren op de molen voor rechts, zo vlak voor de verkiezingen”, merkt een van de stemmers op.

De aanpak van de autoriteiten verdient lof, zo vindt een grote meerderheid van de stemmers, en zij vinden het terecht dat Utrecht maandag ’op slot’ ging tot de verdachte van de aanslag was gepakt. „Ze hebben meer dan goed gehandeld”, zo meent een van hen. „Dat ik mij nu niet onveilig voel, heeft duidelijk te maken met de manier waarop de autoriteiten hebben gehandeld.” Een andere stemmer prijst ook de maatregel de scholen te sluiten zolang de verdachte nog vrij rondliep. „Zo waren de kinderen tenminste veilig onder dak. Dat is als ouder toch je allergrootste zorg.”

Terrorismedeskundigen achten het waarschijnlijk dat de dader(s) persoonlijke, maar ook terroristische motieven heeft gehad voor het plegen van zijn daad. Het antwoord op de vraag of hij de moordpartij bij twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland heeft aangegrepen om de aanslag te motiveren, laat een verdeeld beeld zien. Een derde van de stemmers denkt van wel, een derde juist van niet en weer een derde weet het niet.

„We hebben de neiging er van alles bij te halen dat er niet toe doet, inclusief Christchurch. Laten we daar nu eens een keer niet intrappen.” Een andere stemmer vindt dat ook: „We moeten ervoor waken dat we hierop de hele moslimgemeenschap gaan veroordelen. Gelet op zijn strafblad en eerdere gedragingen hebben we te maken met een gestoord persoon.”

Overigens is meer dan de helft van de stemmers niet bang dat deze terreurdaad acties zal uitlokken van extreemrechts. Een stemmer is wel bang dat deze moordpartij een kettingreactie teweeg zal brengen. Een ander vindt dat je hierover geen uitspraken kunt doen. „We weten het hoe en waarom nog niet. Dus als we hierover speculeren, dan zal dat alleen maar averechts gaan werken.”

Wat veel stemmers wel enorm dwarszit, is dat de opgepakte hoofdverdachte Gökmen T. deze maand nog moest voorkomen voor een verkrachtingszaak, en niet vastzat. „Weerzinwekkend dat dat hier kan,”,zo schrijft een van hen. „Dat gaat zeker invloed hebben op de verkiezingen.”