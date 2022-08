Brief 2 ’Andere EU-landen tackelen crisis wel’

Jawel, de fractievoorzitters van de coalitiepartijen komen ’in het geheim’ bijeen. Maar verder……… rustig doorsudderen naar Prinsjesdag. Om daar getooid met fraaie hoeden te gaan vertellen hoe slecht de situatie in dit land is.

Alle ons omliggende landen hebben maatregelen genomen om de pijn enigszins te verzachten. Kijk naar Spanje, daar is o.a. de btw op elektriciteit verlaagd, ook de belastingen op gas. In Frankrijk worden de bestaande brandstofkortingen verhoogd, gasprijzen bevroren, enzovoorts. Duitsland heeft ook verregaande maatregelen genomen, maar ons kabinet zwijgt in alle talen. Het is werkelijk een grof schandaal!

Tjeu Claase, Malden