Dobbelen om te fouilleren op willekeurige basis: ’Wat een waanzin’

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Een selectiezuil met een geïntegreerd dobbelsteeneffect die aangeeft of iemand wel of niet moet worden gefouilleerd. Ik geef toe dat dit geen zin is die de concurrentie met ’Noem mij Ismael’ van Moby Dick als de beste openingszin ooit kan aangaan. Maar ik móest ’m overtikken om mijn verbijstering zo snel mogelijk van mij af te schrijven.