’Terug in de armoede door klimaatonzin’

Enkele reis is ongeveer 900 kilometer, 1 keer getankt, benzine. Nergens geen laadpaal te bekennen. Ik houd me netjes aan de snelheid; en gelukkig zijn er nog hele stukken waar men zo hard kan rijden als men maar wil. In Oostenrijk zelf alleen maar grote benzine-/dieselwagens. Geen hybride of elektrische auto tegen gekomen, laat staan een Tesla. Uiteraard ook geen laadpaal gezien, en geloof me, ik heb heel wat heen en weer gereden; van het ene skigebied naar het andere.

Bij elk huis houtopslag, heel veel, voor de open haard of kachel. Heerlijk, bij elke skihut de spekkachel aan. Op de terugweg ben ik erg geschrokken. Vlak over de grens bij Venlo, in Duitsland, enorme kraters, ter grote van middelgrote steden. De snelweg is er zelfs voor omgelegd. MadMax-achtige graafmachines zijn daar druk bezig bruinkool af te graven. En natuurlijk meerdere kolencentrales aan de Duitse kant van onze grens.

Dan kom ik thuis en laat ik de hond uit in mijn buurt waar binnenkort Hooglanders mogen grazen. Hopelijk gaat dan de jeugd in onze buurt in plaats van klimaatstaken/spijbelen, hun rommel opruimen. We wonen dicht bij een grote lagere school en de verpakkingen van de koeken en sapjes liggen overal verspreid.

Kortom; klimaatgekte ten top!

Is het net zo iets als de zure regen destijds? De afleidingsmanoeuvre ten tijde van de grote werkeloosheidscrisis in Duitsland? Zelfs toegelicht in de Volkskrant onlangs. Er was namelijk geen zure regen. Wel angst voor onrust onder de Duitse bevolking.

Nu moet het stipje op de wereldbol dus aan de warmtepompen, elektrische auto’s en betalen we ons scheel aan energiebelasting. Worden we teruggegooid in armoede door CO2-heffingen bij bedrijven die dan maar over de grens hun heil zoeken.

Ik voel me voor de gek gehouden en vraag me werkelijk af of de politiek zelf gelooft in de klinkklare klimaatonzin die ze aan ons proberen te verkopen.

Annemarie van Mackelenbergh