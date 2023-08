’Vleermuizenuitspraak maant Kamer tot spoed’

De Kwestie - Sonny Spek, wethouder Energie in Katwijk

Wie zijn huis wil isoleren moet van de Raad van State laten onderzoeken of er vleermuizen in de spouwmuren zitten. Sonny Spek vindt dat de Tweede Kamer nu moet kiezen wat zwaarder weegt: de natuur of de energierekening van de burger die met isolatie het klimaat helpt.